السجن المشدد 10 سنوات لسيدة بتهمة الشروع في قت.ل ابن زوجها

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة المتهمة " د.ال.م" بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا ، عما أسند إليها والزامتها بالمصاريف الجنائية لاتهامها ، في الشروع في قتل المجني عليه الطفل " ا.م.ا".

تعود احداث القضية المقيدة برقم 1424 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث ،يفيد بإخطار بوصول المجني عليه الي أحدي المستشفيات به عدة إصابات.

تبين من التحقيقات ، الي قيام المتهمة " د.ال.م" ربة منزل ، الي اعتيادها بالتعدي على الطفل المجني عليه " ا.م.ا" نجل زوجها ، باستخدام خرطوم مياة في مناطق متفرقة من جسده منا تسبب في حدوث بعض الإصابات ، وكذلك احداث جرح بمنطقة الحوض لعدم قيامه بقضاء حاجته ،مما ادي الي حدوث إصابات بالغة ، وعقب نقله إلي احدي المستشفيات ،تبين تعدي المتهمة علي المجني عليه ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.