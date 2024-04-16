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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاضرة بالفيديو لـ رجال يد الأهلي استعدادا لنهائي السوبر الإفريقي

محاضرة
محاضرة

ألقى الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي  محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق اليوم؛ استعدادا لخوض مباراة نهائي السوبر الأفريقي أمام الزمالك، وذلك للتأكيد على العديد من النقاط الفنية قبل المباراة المرتقبة.

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ويلتقي الأهلي مع الزمالك في  نهائي بطولة السوبر الأفريقي، التي تستضيفها الجزائر، وتقام المباراة اليوم الثلاثاء في السابعة ونصف مساء على صالة ميلود هدفي بولاية وهران.


‎ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد -عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو»  - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

الزمالك

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