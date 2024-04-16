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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حميد: هدفنا الفوز بالسوبر الإفريقي والتأهل لكأس العالم للأندية

السوبر الافريقي
السوبر الافريقي

عبد الرحمن حميد حارس الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أبدى سعادته بخوض نهائي بطولة السوبر الأفريقي والتي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية، مؤكدا أن الجميع على قلب رجل واحد للتتويج باللقب.

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وقال حميد إن مباراة بي إم سي كانت تحضير جيد لمواجهة الزمالك في النهائي، مؤكدا أن لقاء اليوم هو الأهم للفريق في الموسم في ظل رغبة الجميع في التأهل لكأس العالم للأندية للموسم الثالث على التوالي.
وعن فوزه بجائزة رجل المباراة أمام بي إم سي الكونغولي، أبدى حميد سعادته بالجائزة، مؤكدا أن مجهود زملائه ساهم في تتويجه بها.
ومن المقرر أن يخوض «رجال يد الأهلي» نهائي السوبر الأفريقي اليوم الثلاثاء أمام الزمالك في تمام الساعة السابعة ونصف على صالة المركب الأولمبي.
‎ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد -عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو»  - أبو الفتوح أحمد «حماصة».

السوبر الإفريقي

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