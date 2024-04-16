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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قواعد اللعبة تغيرت.. الهجوم الإيراني يغير استراتيجيات الولايات المتحدة وإسرائيل |تفاصيل

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، إن إسرائيل ركزت بشكل مكثف على التهديد النووي الإيراني على حساب التهديد الباليستي.

وقال مسؤول أمريكي كبير لشبكة ABC News، إن الولايات المتحدة اعتمدت أيضًا بشكل كبير على المفهوم المضلل القائل بأن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي كان حذرًا ولن يأمر أبدًا بشن هجوم مباشر على إسرائيل، وأن هجوم نهاية الأسبوع والتقييم الأمريكي العام لـ إيران يتطلبان الآن الدراسة وإعادة التقييم.

وعلى جانب آخر، قالت سيما شاين، الرئيسة السابقة لمكتب إيران في وكالة التجسس الإسرائيلية "الموساد"، إن التقييم الإسرائيلي كان خاطئا.

وأضافت شاين، وفقا لشبكة ABC News، أن "قواعد اللعبة" تغيرت، لافته إلى أن إطلاق وابل ضخم من الصواريخ يعتبر أمرا ممكنا، لكنه مستبعد إلى حد كبير.

وقالت شاين إن أي رد إسرائيلي في ظل المفهوم الجديد يتطلب افتراض أن إيران ستتابع تهديدها بإطلاق دفعة أخرى من الصواريخ.

ومع ذلك افترضت الرئيسة السابقة لمكتب إيران في الموساد، أن إيران والمرشد الأعلى لا يريدان حربًا واسعة النطاق، لأنها لن تحظى بشعبية في إيران وقد تتدخل الولايات المتحدة.

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