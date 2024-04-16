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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على رسالة أشرف زكي لروجينا بمناسبة عيد ميلادها

أشرف زكي وروجينا
أشرف زكي وروجينا

حرص الفنان أشرف زكي على تهنئة زوجته الفنانة روجينا بعيد ميلادها من خلال  رسالة قام بكتابتها على  صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام. 

وكتب أشرف : الى رفيقتي وصديقتي وحبيبتى روجينا كل لحظه وانتى بخير وعيد ميلاد سعيد وربنا دايما معانا وواقف جنبنا لاننا صادقين وانتى مشوار كفاح ونجاح مشوار تعب واجتهاد مشوار أمل وربنا حققلك الحلم حلم الزوجه الوفيه حلم الأم الوفيه حلم النجمه الموهبه كنتى وستظلى سرّ نجاحى.

 

روجينا تؤدي مناسك العمر 

وتتواجد روجينا حاليا داخل الأراضي المقدسة لاداء مناسك العمرة واحتفلت فى المدينة المنور بعيد ميلادها وسط أسرتها هناك.

 وشاركت الفنانة روجينا فى النصف الأول من الماراثون الرمضاني الحالي بمسلسل "سر إلهي" الذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ إنطلاقة عرضه.

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة، وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتم عرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، في النصف الأول من شهر رمضان عبر قناة cbc ,cbc دراما وأبو ظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.  

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، ورنا رئيس، ومى سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحدينى، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.

 

اشرف زكي روجينا عيد ميلاد روجينا

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