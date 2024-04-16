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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القباج تتابع تداعيات حريق مول تجاري بأسوان وتوجه بتقديم الدعم وحصر الخسائر

صدى البلد

تتابع  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحريق الذي نشب اليوم بمول تجارى بشارع أبطال التحرير بوسط أسوان "مول فيلة"،  حيث أتت  النيران على محتويات محلات المول، و تم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، وجار حصر الخسائر فى الممتلكات .

وفور وقوع الحادث تواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع محافظ أسوان السيد اللواء أشرف عطية، لمتابعة الحادث والذى تشير التقديرات الأولية إلى تضرر  ٦٥ محل و2 شقة ، وإصابة 9 أفراد باختناقات دون وقوع خسائر فى الأرواح .

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان الأستاذ محمد يوسف بسرعة التوجه والتواجد في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصرى لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وصرف المساعدات .

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