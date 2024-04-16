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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"الجيت كوني دو" يعقد بطولتين في يوم واحد بالإسكندرية والشرقية

الجيت كوني دو
الجيت كوني دو

أعلن الاتحاد المصري للجيت كوني دو برئاسة المحاسب عادل حسن عن إقامة بطولتين خلال يوم واحد الأولى في الإسكندرية والثانية في محافظة الشرقية ضمن خطته الطموحة لزيادة انتشار اللعبة.

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وقال عادل حسن، رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو إنه تقرر إقامة بطولة كأس مصر في محافظة الشرقية يوم الجمعة المقبلة، كما سيقام في نفس اليوم بطولة عروس البحر المتوسط للجيت كوني دو في محافظة الإسكندرية بمشاركة أعداد كبيرة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الأعمار السنية.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو أنه تقرر إقامة تلك البطولتين في الشرقية والإسكندرية وتم اختيار هاتان المحافظتين بالتحديد كونهم الأقرب إلى عدد من المحافظات المجاورة لهم بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة.

وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للجيت كوني دو سوف ينقسم إلى فريقين الأول يقوم بمتابعة بطولة الإسكندرية وأخر في بطولة الشرقية حتى تخرج بالشكل المرجو والذي يليق بالاتحاد الذي دائما ما يقيم بطولات تحقق نجاحات كبيرة على مختلف المستويات والتي يأتي في مقدمتها المستوى الفني لإعداد جيل قادر على المنافسة.

وقدم عادل حسن رئيس الاتحاد المصري للجيت كوني دو، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة في تطوير الرياضة المصرية خاصة الجيت كوني دو وإتاحته كافة الإمكانيات لتطوير اللعبة.

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