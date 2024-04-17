بالأحمر الجريء.. مي حلمي تثير الجدل بظهورها | شاهد

شاركت الإعلامية مي حلمي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت مي حلمي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأحمر ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي حلمي، في الماكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت مي حلمي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور مي حلمي