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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دوريات جوية مستمرة.. بيان عاجل من الجيش الأردني بشأن تأمين الحدود

سلام الجو الأردني
سلام الجو الأردني

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن سلاح الجو الأردني مستمر بالقيام بدوريات وطلعات جوية مكثفة في سماء المملكة الأردنية الهاشمية لحماية المجال الجوي للمملكة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الأردني، في بيان، أن القوات المسلحة الأردنية تعمل على حماية حدود الوطن والحفاظ على أمنه وسلامة المواطنين.

وفي وقت سابق، أعلن السلاح الجوي الملكي الأردني زيادة طلعاته الجوية، لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحسب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، فإن هذا الإجراء يأتي تأكيدًا على موقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من قبل أي طرف ولأي غاية كانت، نظراً لما تشكله من تعدٍ على السيادة الأردنية، وما قد يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

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