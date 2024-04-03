الجيش الأردني ينفذ إنزالات جوية جديدة داخل قطاع غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الأربعاء، 7 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية على عدد من المواقع شمال القطاع، بمشاركة دول أخرى.

وبحسب ما صدر عن الجيش الأردني؛ فقد تمت عملية الإنزال من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وثلاث طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، إضافةً إلى طائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية علي استمرارها بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان المبارك، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 69 إنزالاً جوياً أردنياً، و139 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.