مدير مركز «استدامة» للتدريب بكفر الشيخ يحصل على الماجستير في إدارة الأعمال|صور

حصل الباحث كريم جمعة السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ، على درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال بامتياز من جامعة كفر الشيخ.

تناولت رسالة الماجستير التي قدمها السماحي بعنوان "أثر استخدام أساليب تحليل احتياجات التدريب على جودة مخرجات التدريب في الإدارة المحلية" تأثير الممارسات الحديثة في تحديد وتحليل احتياجات العاملين في الجهاز الإداري من البرامج التدريبية لسد الفجوات المعرفية والمهارية والسلوكية، وكيفية قياس مخرجات التدريب.

الباحث كريم السماحي

ضمت لجنة الحكم والمناقشة على رسالة الماجستير، كلا من: الدكتور علي أحمد عبد القادر، أستاذ التسويق ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، والدكتور سامح عبد المقصود، أستاذ التسويق بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، والدكتورة سهام نبيل، أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ.

حضر المناقشة لفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، وأسرة وأصدقاء وزملاء الباحث.