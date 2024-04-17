حزب الله يعلن استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين صباح اليوم على حدود لبنان

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، أنه استهدف مقر قيادة ‏الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية بصاروخ بركان وأصابه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:30 ‌مقر قيادة ‏الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان وأصابه إصابة مباشرة.‏

وأضاف حزب الله أنه استهدف أيضا انتشارًا ‏مستحدثًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.‏

كما أعلن حزب الله أنه استهداف كذلك آلية ‏عسكرية أثناء دخولها إلى موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وأقعوا من فيها ‏بين قتيل وجريح.‏