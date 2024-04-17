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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين صباح اليوم على حدود لبنان

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، أنه استهدف مقر قيادة ‏الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية بصاروخ بركان وأصابه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:30 ‌مقر قيادة ‏الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان وأصابه إصابة مباشرة.‏

وأضاف حزب الله أنه استهدف أيضا انتشارًا ‏مستحدثًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي جنوب ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.‏

كما أعلن حزب الله أنه استهداف كذلك آلية ‏عسكرية أثناء دخولها إلى موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وأقعوا من فيها ‏بين قتيل وجريح.‏

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