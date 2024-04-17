برلماني لـ المصيلحي: ما سياسة الوزارة للسيطرة على الأسواق والرقابة على المخابز

وجه النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب سؤال للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، عملاً بحكم المادة (129) من الدستور، و المادة (198) من اللائحة بشأن سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية حول احكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهه الزيادة في الاستهلاك و إحكام الرقابة على قطاع «المطاحن والمخابز» لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم، طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.

وقال النائب سيد حنفى إن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضات كبيرة في سعر طن دقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه في المتوسط، و ذلك بعدما نجحت الدولة في استقرار سعر صرف الدولار بعدما تمكنت من توفير العملة الأجنبية والقضاء على السوق السوداء ، ورغم الانخفاض الكبير في سعر الدقيق ، مضيفاً أن أصحاب المخابز، يرفضون تخفيض أسعار الخبز السياحي الذى تضاعف سعره في الآونة الأخيرة في ظل اضطراب سعر صرف الدولار ، كما أنه رغم إعلان شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، عن دعوتها لانخفاض سعر الخبز بنسبة 20% إلا أن أصحاب المخابز لم يلتزموا بذلك، مما يتسبب في تحمل المواطنين أعباء مالية دون مبرر.

وسأل النائب سيد حنفى الحكومة، عن مدى وجود آليات للرقابة على المخابز وتنظيم سعر الخبز المباع للمواطن. فهل يتم تحقيق ذلك فى سبيل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.