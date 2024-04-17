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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النعماني: صالة الألعاب الرياضية الدولية بجامعة سوهاج ستكون ملتقى للبطولات واستقبال السياحة الرياضية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج أن صالة الألعاب الرياضية الدولية "الصالة المغطاة"، الجاري تنفيذها بالحرم الجامعي الجديد ستمثل إضافة قوية لأى حدث رياضي يقام على أرض محافظة سوهاج وملتقى للبطولات المحلية والدولية.

وأوضح أن ذلك لكونها تضم مجموعة من الإنشاءات الرياضية المنفذة وفقاً لأحدث المعايير الدولية التى تتطلبها الاتحادات المصرية لإقامة البطولات الكبرى.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس الجامعة الدورية للمشروع، لسرعة انتهاء العمل وتسليمه، يصاحبه الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والمهندس محمد لطفي، المدير التنفيذي للمشروع، واللواء طارق حافظ، مدير الأمن الجامعي، وعدد من مهندسي المشروع.

وقال "النعماني" إن افتتاح مثل هذه الصالة الدولية ذات المواصفات العالمية على أرض الجامعة يمهد الطريق لدعم وتعزيز الرياضة وصقل العديد من المواهب العاشقة لها بشكل عام.

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جامعة سوهاج

وأضاف أنه روعى أن يتم التنفيذ على أحدث ما وصلت إليه الصالات الرياضية المغطاة فى العالم، وذلك بما فيها من تجهيزات حديثة، ووسائل تأمين للجمهور، واستغلال لمساحات الفضاء، ووصول الجمهور للمدرجات، وتدخل سيارت الإسعاف وانتظار السيارت، وغرف استراحات اللاعبين، والبث الإذاعي والتلفزيوني ومنصة كبار الزوار وغيرها.

وذكر رئيس الجامعة أنه حال تشغيل المشروع والذي من المقرر تسليمه بداية العام الجديد سيضيف للجامعة وللمحافظة بوجه عام ميزة أخرى، وهى القدرة على استقبال السياحة الرياضية متمثلة فى فرق رياضية وجمهور وتنظيم بطولات رياضية محلية وعربية وعالمية، وذلك بالإضافة إلى أنه متنفس للأسر، ومكان للبطولات الرياضية داخل المحافظة، واستضافة لقاءات الجمهور مع المسئولين والمؤتمرات الشعبية وغيرها.

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