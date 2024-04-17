وزير التعليم يطالب بإطلاق اسم نائبه الراحل على إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة

طالب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإطلاق اسم الدكتور محمد مجاهد ، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني الذي رحل عن دنيانا منذ أيام ، على إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة المقرر افتتاحها قريبا ، وذلك تخليدا لذكراه.

وكان قد توفي الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، وأستاذ التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة جامعة القاهرة في 26 مارس الماضي إثر وعكة صحية مفاجئة.

وحرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال إفتتاحه لفعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت، على ذكر اسم الدكتور محمد مجاهد ، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني ، مطالبا جميع الحضور بالترحم عليه.

وتنعقد النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت" ، بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" وتحت رعاية ومشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدني، والهجرة، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية.

وتأتي النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني، "إديوتك إيجيبت" ، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وربطه بالصناعة وبملفات التنمية، واعتباره أحد أهم دعائم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومحور أساسي في خطة الدولة لجلب الاستثمارات الخارجية باعتبار الأيدي العاملة المحترفة المدربة والمتنوعة في عدة مجالات محفز هام للمستثمرين الأجانب خاصة في القطاعات الاقتصادية الثلاثة الأساسية الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.