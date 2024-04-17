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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح مدرسة فاطمة الزهراء الرسمية لغات للتعليم الأساسي بـ"الشعارنة"

صدى البلد

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، مدرسة "فاطمة الزهراء" الرسمية لغات للتعليم الأساسي، بقرية الشعارنة التابعة لمركز سوهاج.

وذلك بحضور النائب أحمد عواجة عضو مجلس النواب، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والمهندس السيد أبو عقيل رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج.

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محافظة سوهاج

وتفقد المحافظ المدرسة واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشائها، بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، وتتكون من 5 طوابق، على مساحة إجمالية 3000 متر مربع، بينما يشغل مبنى المدرسة مساحة 2300 متر مربع، وتشمل 22 فصل دراسي، منها 4 فصول رياض اطفال، و12 فصل ابتدائي، و6 فصول إعدادي، بالإضافة إلى فناء وملعب نجيل صناعي.

وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز للإنشاءات بالمدرسة، مؤكدا أنها إضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة لخدمة أبنائنا الطلاب، وتقليل كثافة الفصول، وتوفير الأجواء التعليمية المناسبة لتحقيق التفوق والنجاح، داعيًا للاستفادة القصوى من إمكانيات المدرسة، موجها التهنئة لأهالي قرية الشعارنة بافتتاح المدرسة الجديدة.

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