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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمره 58 عاما.. أسطورة البرازيل يتراجع عن اعتزاله للعب مع ابنه بناد واحد

روماريو
روماريو

تراجع اللاعب روماريو، أسطورة منتخب البرازيل، عن قرار اعتزاله، لمساعدة النادي الذي يرأسه.

يعود بطل مونديال 1994، في سن الـ58 عاماً، عن قرار اعتزاله لمساعدة النادي الذي يرأسه ليلعب بجوار ابنه.

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روماريو يعود من الاعتزال

وكتب روماريو عبر حسابه على موقع «انستجرام»: «لن أشارك في كامل جولات البطولة؛ لكنني سألعب بعض المباريات مع فريق قلبي، وأحقق حلمي الأخير: اللعب إلى جانب نجلي».

وسيتشارك روماريو في صفوف أميركا الذي تأسس عام 1904 ويمر بأزمة اقتصادية، الهجوم مع نجله رومارينيو الذي انضم إلى صفوفه الفريق في مارس الماضي.

كما سيرتدي الدولي السابق (70 مباراة، 55 هدفاً) قميص نادي أميركا دي ريو دي جانيرو الذي يرأسه منذ يناير، والذي دافع عن ألوانه لفترة وجيزة في عام 2009، في دوري الدرجة الثانية لولاية ريو دي جانيرو الذي يبدأ في مايو  وينتهي في أغسطس المقبلين.

وسيلعب الفريق المتوّج باللقب في دوري الدرجة الأولى لولاية ريو بداية عام 2025؛ حيث تتنافس فرق ريو التي تنتمي إلى نخبة الأندية البرازيلية، مثل فلامنغو وفلومينينسي وفاسكو دا غاما وبوتافوغو.

روماريو البرازيل منتخب البرازيل مونديال 1994 أميركا ريو دي جانيرو

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