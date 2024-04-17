عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة دمر نفسه.. جندوجان يفتح النار على "الكتلوني" بعد الخروج من دوري الأبطال

جوندوجان
جوندوجان

قال إيلكاي غندوغان لاعب وسط برشلونة إن فريقه يتحمل وحده المسؤولية بعد أن أهدر تقدمه ليخسر أمام باريس سان جيرمان ويودع دوري أبطال أوروبا.

txt

عمره 58 عاما.. أسطورة البرازيل يتراجع عن اعتزاله للعب مع ابنه بناد واحد

txt

استعدادا للصيف.. رئيس مياه القاهرة يوجه بتكثيف المراجعات والتفتيش لرفع كفاءة المحطات

وبعد الفوز 3-2 في باريس والتقدم 1-صفر بهدف مبكر من رافينيا في مباراة إياب دور الثمانية، لعب برشلونة بعشرة لاعبين عندما تلقى رونالد أراوخو البطاقة الحمراء قبل أن يسيطر باريس سان جيرمان على المباراة وينتفض ويعود في النتيجة.

 

وقال غندوغان لشبكة «تي إن تي سبورتس» «أشعر بخيبة أمل وإحباط كبيرين. كنا نسيطر تماما على المباراة وتقدمنا بهدف قبل أن ندمر أنفسنا».

وتابع: «نعم (البطاقة الحمراء غيرت مجرى المباراة). هذا هو دوري أبطال أوروبا. بغض النظر عن المنافس، في مثل هذه المواجهات المهمة مع اللعب بعشرة لاعبين في وقت مبكر جدا. يصبح الأمر مستحيلا وتودع المسابقة للأسف».

وبعد الهزيمة الثلاثاء وبخ تشافي هرنانديز مدرب برشلونة الحكم إشتفان كوفاتش وقال إن أداءه كلف النادي الإسباني خسارة مكانه في الدور قبل النهائي.

وأشهر كوفاتش البطاقة الحمراء لأراوخو وتشافي، كما تلقى خمسة من لاعبي برشلونة بطاقات صفراء.

واتفق غندوغان مع رأي مدربه بشأن الحكم قائلا إنه كان يجب أن يحصل على ركلة جزاء بعد تدخل من فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان داخل المنطقة.

وتلقى تشافي مدرب برشلونة بطاقة حمراء بسبب الاحتجاج بشكل عنيف على قرار للحكم وركل لوحة الإعلانات الموجودة أمام الحكم الرابع. وبعد فترة طُرد مدرب حراس برشلونة أيضا.

وقال اللاعب الألماني: «لم أشاهد معظم اللقطات المثيرة في الإعادة حتى الآن لكني شعرت أنه كان سريعا للغاية في إشهار البطاقات الصفراء».

وأضاف: «في الشوط الثاني، أعتقد أنني كان يجب أن أحصل على ركلة جزاء. بدا واضحا أنه يركلني وإذا لم يكن الأمر كذلك فإنني كنت سأستمر في الركض. كانت ركلة جزاء بالنسبة لي».

وأردف: «هذا ما قلته له، على الأقل لكي يراجع المخالفة وأعطاني بطاقة صفراء. لا أعرف كيف ظهرت المخالفة على شاشة التلفزيون ربما أكون مخطئا»

باريس سان جيرمان برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

سعره نزل| شعبة المخابز تزف بشرى للمواطنين بشأن رغيف الخبز

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

تعليق ناري من سيد عبدالحفيظ بشأن عودته للنادي الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

عمره 58 عاما.. أسطورة البرازيل يتراجع عن اعتزاله للعب مع ابنه بناد واحد

"الجيت كوني دو" يعقد بطولتين في يوم واحد بالإسكندرية والشرقية

حميد: هدفنا الفوز بالسوبر الإفريقي والتأهل لكأس العالم للأندية

محاضرة بالفيديو لـ رجال يد الأهلي استعدادا لنهائي السوبر الإفريقي

مبلغ خيالي لضم نجم منتخب الجزائر إلى صفوف مانشستر سيتي.. تفاصيل

مدرب سيدات في البرازيل يستقيل بعد اتهامه بالتحرش بـ19 لاعبة

تأجيل مباريات الدوري الإماراتي لسوء الأحوال الجوية

خيبة أمل في ليفربول.. كلوب يجيب بشأن محمد صلاح ويكشف سبب الهزيمة

ترشيحاتنا

حماس تتهم واشنطن بعرقلة صفقة الأسرى.. والدوحة: مفاوضات غزة «متعثرة»

تعرف على موقف بيرسي تاو من المشاركة أمام مازيمبي

مدفعية الاحتلال تطلق نيران الغضب على جنوب لبنان بعد حادثة مسيرة الجليل

قريب جدا.. نتنياهو يكشف موعد الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني

مفاجأة.. 4 ملايين يورو حجم خسائر الأهلي بسبب موديست| تفاصيل

ضربة رادعة.. ارتفاع مصابي هجوم مسيرة الجليل إلى 18 صهيونيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. منة فضالي تثير الجدل بظهورها | شاهد

بلاها لحمة| 6 بدائل رخيصة من الخضروات و5 أنواع فاكهة.. تعرف عليها

بعد خسارة وزنها.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| شاهد

أسوأ 10 أنواع من المشاعر ممكن تمر بها في حياتك

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ