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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الفريق يغيب.. ضربة موجعة لـ ليفربول قبل مباراته في الدوري الأوروبي

ليفربول
ليفربول

يلعب نادي ليفربول الإنجليزي مباراته المقبلة أمام أتالانتا الإيطالي في منافسات الدوري الأوروبي الخميس المقبل في إياب ربع النهائي، وسط إصابة عدد من نجومه وهو ما يؤثر على تشكيلة الفريق، خصوصا أن الأمر لم يتوقف على الإصابات السابقة بل تلقي ليفربول ضربة جديدة موجعة جديدة بإصابة لاعب أخر.

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وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين على ملعب "أنفيلد"، بفوز أتالانتا بثلاثية نظيفة أمام ليفربول، يوم الخميس الماضي.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس”، إن كونور برادلي مدافع الفريق سيغيب عن ليفربول في الفترة المقبلة بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مواجهة كريستال بالاس الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وغادر برادلي مباراة كريستال بالاس مصابًا بحلول الدقيقة 48 من عمر المباراة، وحل بدلًا منه ترينت ألكسندر أرنولد.

وتابعت الشبكة البريطانية، أنه من المقرر أن يغيب كونور برادلي لمدة 2 إلى 3 أسابيع عن ليفربول، بعد تعرضه للإصابة في الكاحل.

وشارك برادلي هذا العام في 22 مباراة بجميع المسابقات مع ليفربول، حيث أحرز هدفا وحيدا وقام بصناعة 6 أهداف طوال الموسم.

ليفربول

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