بسبب الموجة الحارة.. الزراعة توجه تحذيرا عاجلا للفلاحين

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إن فصل الربيع أصبح فصلا متقلبا بعد أن كان فصلًا انتقاليًا هادئًا، وذلك بسبب التغيرات المناخية.

موجة مؤقتة

وأضاف “فهيم” خلال تصريحات تلفزيونية أن الموجة الحارة التي تتأثر بها البلاد اليوم هي موجة مؤقتة تقتصر على يوم واحد فقط في الوجه البحري ولمدة يومين على الوجه القبلي، لافتًا إلى أنها ستنتهي يوم الجمعة المقبل.

وأوضح الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة أن مشكلة هذه الموجة تكمن في وجود رياح جنوبية ساخنة مصاحبة لارتفاع الحرارة، مشيرًا إلى أن الطقس سيشهد انخفاضا مرة أخرى بعد هذه الموجة وسيصل الانحفاض لـ 8 درجات .

ووجه رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة نصيحة للمزارعين، قائلًا إنه يفضل تأجيل حصاد القمح إلى ما بعد انتهاء هذه الموجة بجانب إجراء ريات مهمة وسريعة لكل المحاصيل التي تعتبر هذه الفترة أهم فترة في نموها مثل محصول المانجا والزيتون والكمثرى والبرقوق والخوخ.

