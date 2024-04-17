عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب الموجة الحارة.. الزراعة توجه تحذيرا عاجلا للفلاحين

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إن فصل الربيع أصبح فصلا متقلبا بعد أن كان فصلًا انتقاليًا هادئًا، وذلك بسبب التغيرات المناخية.

txt

محصلتش من 75 سنة.. موجة تقلبات جوية تضرب عددًا من الدول العربية|تفاصيل

txt

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

موجة مؤقتة

وأضاف “فهيم” خلال تصريحات تلفزيونية أن الموجة الحارة التي تتأثر بها البلاد اليوم هي موجة مؤقتة تقتصر على يوم واحد فقط في الوجه البحري ولمدة يومين على الوجه القبلي، لافتًا إلى أنها ستنتهي يوم الجمعة المقبل.

 

وأوضح الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة أن مشكلة هذه الموجة تكمن في وجود رياح جنوبية ساخنة مصاحبة لارتفاع الحرارة، مشيرًا إلى أن الطقس سيشهد انخفاضا مرة أخرى بعد هذه الموجة وسيصل الانحفاض لـ 8 درجات .

 

ووجه  رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة نصيحة للمزارعين، قائلًا إنه يفضل تأجيل حصاد القمح إلى ما بعد انتهاء هذه الموجة بجانب إجراء ريات مهمة وسريعة لكل المحاصيل التي تعتبر هذه الفترة أهم فترة في نموها مثل محصول المانجا والزيتون والكمثرى والبرقوق والخوخ.
 

الزراعة الموجة الحارة وزارة الزراعة التغيرات المناخية الربيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

الحرارة وصلت 40.. تحذيرات من وصول رياح الخماسين لتلك المناطق خلال ساعات

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين في مطار القاهرة.. فيديو

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

موضوعات متعلقة

سعره نزل| شعبة المخابز تزف بشرى للمواطنين بشأن رغيف الخبز

أردوغان يتهم الغرب بازدواجية المعايير: أدانوا هجوم إيران وصمتوا عند استهداف قنصليتها

هل تتأثر مصر بالعاصفة الإماراتية.. مركز الاستشعار عن بُعد يوضح

الشيخ جوجل سلفي.. أزهري يحذر من الفتاوى الدينية المنتشرة على الإنترنت

أستاذ قانون دستوري: الحوار الوطني له أهمية كبيرة ويناقش جميع الجوانب

محصلتش من 75 سنة.. موجة تقلبات جوية تضرب عددًا من الدول العربية|تفاصيل

عودة تخفيف الأحمال ومواعيد جدول قطع الكهرباء .. التفاصيل الكاملة

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

هنية يلتقي وزير خارجية تركيا.. بيان هام لحركة حماس

ظلت متشبثة بمقبض سيارة.. لحظة إنقاذ قطة من الغرق بسيول الإمارات| فيديو

لاعب ومسئول مهم| زلزال الزمالك يقلب طاولة الأهلي.. وقرارات حاسمة بالرحيل والاستغناء

الشركة متورطة في حرب الإبادة| القصة الكاملة لمداهمة مكاتب "جوجل" بأمريكا واعتقال موظفيها.. تفاصيل بالفيديو

فلسطين: موقف واشنطن الرافض لعضويتنا بالأمم المتحدة يهدد مصداقيتها

رئيس الوزراء لـ«هايير» الصينية: دعم كامل لتوسعات المُجمع الصناعى للشركة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية تجميل ولا طبيعي.. هدى الإتربي تثير الجدل بجلسة تصوير

بإطلالة جريئة .. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

مكشوف البطن.. منة فضالي تثير الجدل بظهورها | شاهد

بلاها لحمة| 6 بدائل رخيصة من الخضروات و5 أنواع فاكهة.. تعرف عليها

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ