التموين تستهدف استلام 230 ألف طن قمح بالفيوم خلال الموسم الحالي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه مستهدف استلام 230 ألف طن قمح في محافظة الفيوم خلال موسم التوريد المحلي لعام 2024 ، وذلك من إجمالي المساحة المنزرعة البالغة 171 الف و524 فدان.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن جميع نقاط إستلام القمح المحلي بمحافظات الجمهورية تقوم حاليًا بإستلام المحصول من المزارعين وذلك عبر الجهات المسوقة وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وكشف المصيلحي، عن تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع و الشون المطورة و الهناجر و البناكر لإستلام محصول القمح المحلي المنتج هذا العام بمساحات تخزينية كبيرة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه مستهدف خلال موسم 2024 إستلام 3.5 مليون طن قمح من كافة محافظات الجمهورية، على أن يتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد.

وأوضح المصيلحي، أنه تم تشكيل لجان الاستلام بكل نقطة تجميع وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية، وذلك لمتابعة توريد القمح، مشيرًا إلي أنه أصدر توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

وبدوره أكد اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح.

نوه إلي حظر استخدام القمح بمطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.

فيما قال السيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، خلال جولة تفقدية على صومعة الفيوم بمركز طامية بمشاركة المركز الاعلامي بوزارة التموين، أن اجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوي المحافظة هذا الموسم بلغت 171 ألف و 524 فدانا ، وتتراوح إنتاجية الفدان الواحد ما بين 12 و18 اردب، و تصل إلي 24 اردب في بعض المناطق.

وأضاف حرز الله أنه تم استلام حتي الآن 2500 طن قمح حتي صباح اليوم من المزارعين بمحافظة الفيوم،

وأوضح حرز الله أنه يتم توريد محصول القمح المحلي من المزارعين عبر 13 نقطة بسعة إجمالية 200 ألف و300 طن، موزعة كالتالي 3 صوامع، و4 هناجر، و6 شون حديثة.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم أن متوسط حجم التوريد اليومي يبلغ 680 طنا تتخطي 700 طنا في ذروة الموسم.

من جانبه قال المهندس محمد عبد العزيز مشرف صوامع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في منطقة شمال الصعيد ( الفيوم و الجيزة و بني سويف ) أنه تم استلام حتي الآن ما يقرب من 3000 آلاف طن النسبة الأكبر منها في الفيوم ثم بني سويف و الجيزة، و مستهدف استلام نحو 390 ألف طن خلال موسم التوريد في الثلاثة محافظات.

واضاف عبد العزيز أن إجمالي السعات التخزينية التابعة للشركة في منطقة شمال الصعيد تبلغ 390 الف طن بعدد 7 صوامع، موزعة كالتالي : بني سويف 120 الف طن في صومعتي سدس 60 الف طن و كوم ابو راضي 60 الف طن.

وتابع عبد العزيز أن محافظة الفيوم بها صومعتين بسعة إجمالية 120 الف طن، موزعة 60 الف طن صومعة طامية و 60 الف طن صومعة قصر الباسل.

وأوضح عبد العزيز أن محافظة الجيزة بها 3 صوامع بإجمالي سعات تخزينية 150 الف طن ( برقاش 60 الف طن , و بني سلامة 60 الف طن ، أطفيح 30 الف طن ) .

بينما قال المهندس احمد حسان مدير صومعة طامية في محافظة الفيوم أن السعة الإجمالية للصومعة 60 الف طن بعدد 12 خلية سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن، موضحا أن الصومعة تم إنشاءها في عام 2017 ضمن المنحة الإماراتية بعدد 25 صومعة لصالح وزارة التموين.

واضاف مدير صومعة طامية أن المساحة المنزرعة من القمح في مركز طامية تبلغ 31 الف و 169 فدانا.



