الأسطورة.. جماهير ليفربول تفاجئ محمد صلاح بحدث تاريخي

تستعد جماهير نادي ليفربول لتجهيز مفاجأة لقائد المنتخب الوطني محمد صلاح، أسطورة الريدز، في مباراة توتنهام بـ الدوري الإنجليزي.

ويواجه نادي ليفربول نظيره توتنهام ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي على ملعب “آنفيلد” معقل الريدز.

وكشفت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية، أن جماهير ليفربول لوحة كبيرة لـ أسطورة الفريق وهدافه ورفعها في مباراة توتنهام، وهي المباراة المقبلة لـ ليفربول على ملعبه أنفيلد.

وتقام مباراة ليفربول ضد توتنهام على ملعب أنفيلد، معقل الريدز، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، يوم 5 مايو المقبل.

ويستعد ليفربول لخوض 4 مباريات قبل مواجهة توتنهام، وهي أتالانتا في الدوري الأوروبي، وفولهام وإيفرتون ووست هام.