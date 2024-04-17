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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الليثى: الخطيب يفتح تحقيقاً في تمرد نجم الأهلي ضد كولر

بيرسي تاو
بيرسي تاو

كشف الإعلامى محمد الليثى عن إجراء الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتصالاً هاتفياً خلال الساعات الماضية بالكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق، من أجل الاستفسار منه عن موقف بيرسي تاو، لاعب الفريق، وسبب عدم مشاركته في المباريات الماضية، وآخرها لقاء الزمالك في الدوري الذي خسره الأهلي 1-2.

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وقال محمد الليثى، خلال تقديمه برنامج “10 و10” مع محمد الليثى عبر “أون تايم سبورت إف إم” على موجات 93.7: “أكد خالد بيبو لرئيس الأهلي أن هناك أزمة بسيطة بين كولر وبيرسي تاو منذ عدة مباريات، وتحديداً منذ مباراة سيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث طالب المدير الفني اللاعب بالتسخين للمشاركة بديلاً قبل أن يدفع كولر بلاعب آخر بدلاً من تاو، الأمر الذي أغضب الأخير كثيراً”.

وأضاف: “ومنذ هذا الموقف والعلاقة متوترة للغاية بين كولر وبيرسي تاو بشكل تسبب في غياب اللاعب عن آخر مباريات للمارد الأحمر في الدوري، حيث غاب عن المشاركة أمام إنبي وزد والزمالك”.

وتابع: "رئيس الأهلي طلب من مدير الكرة احتواء هذه الأزمة وإعادة العلاقات إلى مجاريها بين المدير الفني وتاو بشكل يُعيد اللاعب للمباريات، خاصة أن الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم ولا بد من تضافر جميع الجهود وعدم خروج أي عنصر في المنظومة عن السرب".

محمود الخطيب الأهلى

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