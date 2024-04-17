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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وقعت من طولها.. نقل زوجة سائق أوبر إلى المستشفى

صدى البلد

أصيبت زوجة سائق أوبر المتهم بقتل حبيبة الشماع بحالة صحية سيئة عقب ساعات من الحكم عليه بالسجن المشدد ١٥ عاما وغرامة ٥٠ ألف جنيه.

وعلم "صدى البلد" أن زوجة محمود هاشم سائق أوبر فقدت الوعي وتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتها بحالة إعياء.

 

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية محمد فرج السعدني، وخالد شكري، بحكمها على المتهم سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع فتاة الشروق.

 

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هل يحصل على البراءة؟.. فيديو يفجر مفاجأة عن مصير قاتـ ل حبيبة الشماع

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غرامة 50 ألف جنيه.. لحظة النطق بالسجن 15 عاما للسائق المتهم بقضية حبيبة الشماع


وعاقبت المحكمة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق، بالسجن 15 عاما وتغريمه 50 ألف جنيه.

وقال ممثل النيابة بقضية حبيبة الشماع أيها الجاني قد أشعلت نار شهوتك وسجنتها معك بضعة دقائق بسيارتك فإن لها ربا سيحاسبك بنار أشد من التي استوقضتها وسيمر عليك ذات الخوف في سجن، شربت المخدرات وهتكت الأعراض خطفت المجني عليها وروعتها وليس لك اليوم إلا الجزاء.

حبيبة الشماع فتاة الشروق سائق أوبر زوجة سائق أوبر محمود هاشم سائق اوبر

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