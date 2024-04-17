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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: إزالة جميع المعوقات والبدء في رصف طريق الشين قطور غدا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اجتماعا مع رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ومدير مديرية الإسكان و الطرق بالمحافظة ، ومدير عام شركة غاز مصر بالغربية ،ورئيس مركز ومدينة قطور لتذليل المعوقات الخاصة بالمرافق لرصف طريق الشين قطور .

محافظ الغربية يستكمل جولاته على صوامع وشون طنطا لمتابعة أعمال توريد القمح

وخلال الاجتماع تمت إزالة جميع المعوقات والاتفاق على بدء أعمال الرصف بالطريق صباح الغد.

وأشار المحافظ إلى أن رصف طريق الشين قطور يأتي نظرا لسوء الحالة المتردية له ولأهميته القصوى كمحور مروري يربط بين مدينة قطور والقرى والعزب التابعة لها بطول 8 كم ومنعا لوقوع حوادث بهذا الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات .

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