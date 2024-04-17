عودة بيرسي تاو.. مفاجأة في قائمة الأهلي قبل مواجهة مازيمبي

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي عن قائمة الأهلي المتجهة لـ الكونغو لمواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري الأبطال، وجاءت على النحو التالي:

◾️حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفي مخلوف.

◾️خط الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني - خالد عبدالفتاح - أكرم توفيق.

◾️خط الوسط: عمرو السولية - كريم وليد "نيدفيد" - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - كريم فؤاد -بيرسي تاو- محمد الضاوي كريستو.

◾️خط الهجوم: أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - وسام أبو علي.