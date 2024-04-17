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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

فعاليات اليوم الأول لمشروع تدريب وتأهيل وتوعية القيادات الطلابية بجامعة الأقصر

صدى البلد

 شهدت قاعة المؤتمرات بكلية الطب بجامعة الأقصر اليوم الأول من المشروع القومى لتدريب وتأهيل وتوعية القيادات الطلابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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وصرح الدكتور وائل الصغير مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة، أن البرنامج التدريبي استهدف الطلاب أعضاء مجالس اتحادات طلاب كليات الجامعة، بالإضافة إلى اتحاد طلاب الجامعة مشيراً إلى أن الموضوعات التدريبية التى طرحت فى اليوم الثانى تضمنت جلسة بعنوان التدخين والإدمان وأثره على الشباب والطالب الجامعى حاضرت فيها الدكتورة ريهام بكرى محمد مدرس المخ والأعصاب بكلية الطب.

فيما تناولت الجلسة التدريبية الثانية موضوع الانتحار حاضر فيها الدكتورة صفاء على يوسف المتخصصة في علم الاجتماع، والجلسة الثالثة جاءت بعنوان الأمن القومى المصرى والعربى حاضرت فيها الدكتورة علا على إبراهيم دكتوراه في الأدب العربى كلية دار علوم جامعة المنيا.

وجاءت الجلسة التدريبية الرابعة بعنوان الذكاء الاصطناعي حاضر فيها  الدكتور أسامة أبوالنصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر.

وينفذ البرنامج التدريبي بإشراف الدكتور وائل الصغير، و ذكاء محمد صبرى، و مدسر محمد عطيتو،  و هيثم محمود.

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