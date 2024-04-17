مصر تخطط لإنشاء 7 ممرات لوجستية ضخمة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية|تفاصيل

أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بهندسة عين شمس، أن مصر تخطط لإنشاء 7 ممرات لوجستية ضخمة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، موضحا أن المحاور اللوجستية لها دورين لخدمة التجارة الداخلية والتجارة الخارجية.



وأضاف «مهدي» خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، أن الهدف من المحاور اللوجستية هي ربط مناطق الإنتاج بالمواني ونقل مستلزمات الإنتاج والسلع الإستراتيجية إلى مناطق التوزيع والموانئ البحرية.

تطوير الموانئ

وأوضح أستاذ الطرق والنقل بهندسة عين شمس، أن تطوير الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط وإنشاء محطات متعددة الأغراض للاستثمار في الموانئ البحرية، مؤكدا أن هناك خدمات أفضل لكي نستطيع المنافسة في الموانئ وزيادة الاستيعاب.