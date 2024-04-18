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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس : إجبار المدنيين الفلسطينيين على النزوح أمام صمت المجتمع الدولي.. ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الرئيس : إجبار المدنيين الفلسطينيين على النزوح أمام صمت المجتمع الدولي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه نجتمع اليوم في وقت بالغ الدقة والاهمية بعد السقوط المروع لآلاف المدنيين من الشعب الفلسطيني الذي لا حول لهم ولا قوة متمسكين بأوطانهم وبيوتهم ويطمحون في العيش بعزة وكرامة وانسانية.

 

ملك البحرين : مصر مهد الأمل والأمان وموطن الخير والاستقرار
قال حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، إن مصر مهد الأمل والأمان وموطن الخير والاستقرار، مؤكداً أنه تم مناقشة عدة قضايا مع الرئيس السيسي ذات أولوية وأهمية لتعزيز التعاون العربي المشترك.

 

ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو
تحدث عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل عن موعد تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

 

طن الدقيق | خبر مهم بشأن أسعار الخبز السياحي

أكد عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن  الخبز الحر او السياحي يعتمد في تصنيعه على الدقيق الـ 72 % .
 

بشرى للمواطنين.. الغرفة التجارية تعلن انخفاض أسعار بعض السلع إلى 40%| تفاصيل
قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن التصريحات بوجود انخفاض في أسعار السلع صحيحة، متابعا: الرئيس السيسي وجه بضرورة شعور المواطن بالإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية.

 

مفوض وكالة الأونروا: 178 موظفا قتـ.ـلتهم إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة
أكد مفوض وكالة الأونروا، أن الوكالة تتعرض لحملة؛ لإخراجها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن استمرار تعليق تمويل الوكالة؛ يقوض من دورها في فلسطين.

 

طارق شكري: قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة
كشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل قانون التصالح الجديد، مؤكدا أن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع من خلال مهندسين متخصصين.

 

مسئول فلسطيني: الأسرى يتعرضون لعمليات إبادة داخل السجون الإسرائيلية
قال عبد الله الزغابي ، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن يوم الأسير الفلسطيني يأتي في زمن الإبادة الجماعية والقتل والإرهاب والدمار، وفي زمن تتنصل فيه منظومة الاحتلال الإسرائيلي من كل الاتفاقيات والقوانين الدولية بل أبعد من ذلك فهي تمارس سلسلة متواصلة من عمليات القتل والتنكيل بحق الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

 

تسجيل أول حالة وفاة بسبب الفيضانات في حضرموت اليمنية
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب الفيضانات التي ضربت حضرموت شرقي اليمن.

 

التكفير البوابة الشرعية للإبادة.. لجنة المراجعة التاريخية لمسلسل الحشاشين تكشف أهدافه
كشف الدكتور خالد حسين محمود المشرف على لجنة المراجعة التاريخية لمسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني ملك البحرين وزارة العمل طارق شكري

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