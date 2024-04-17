ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو

تحدث عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل عن موعد تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.



وأكد عبد الوهاب خضر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سوف يتم تطبيقه في شهر مايو المقبل، لافتاً إلى أن هذا القرار مُلزم للجميع.



وأشار المتحدث الرسمي بأسم وزارة العمل إلى، أنه يجب على الشركات المتعسرة، أن تتقدم لمنظمة أصحاب الأعمال التابعة لها بالأوراق الرسمية التي تثبت أنها لا تستطيع ان تفي بأجور العاملين بها، ويتم تقديم هذه الأوراق للجنة التظلمات وهي برعاية وزير العمل حسن شحاته ، وهذه اللجنة تقوم ببحث الأوراق بطرق دقيقة للغاية.