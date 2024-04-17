بشرى للمواطنين.. الغرفة التجارية تعلن انخفاض أسعار بعض السلع إلى 40%| تفاصيل

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن التصريحات بوجود انخفاض في أسعار السلع صحيحة، متابعا: الرئيس السيسي وجه بضرورة شعور المواطن بالإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية.

وأضاف "علاء عزت" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الغرفة تواصلت مع التجار وتوافقت على تحديد سعر السلع خلال الفترة الحالية، متابعا:



واسترسل: هناك توقعات من قبل الجميع بانخفاض سعر الدولار خلال الأيام القادمة، متابعا: إجمالي الإفراجات من السلع وصل إلى 8 مليار دولار منذ يوم التعويم إلى اليوم ، حيث أصبح لدينا وفرة.



وأوضح أننا نستهدف حدوث عملية إحلال للأسعار، متابعا: أسعار منتجات الألبان انخفضت على مستوى الجمهورية من 10% إلى 15%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار القمح لأكثر من 40% والدقيق 30%.

