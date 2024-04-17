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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

سيد عبد الحفيظ مطلوب في الأهلي بسبب أزمة لـ خالد بيبو .. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

خالد بيبو - سيد عبد
خالد بيبو - سيد عبد الحفيظ

عودة سيد عبد الحفيظ .. عقب خسارة  الأهلي من غريمه التقليدي الزمالك بمباراة القمة يوم الاثنين الماضي، سادت حالة من التوتر والقلق داخل القلعة الحمراء بسبب خسارة الفريق، وتساءل جماهير الأهلي عن إمكانية رحيل خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وتداولت الأنباء احتمالية رحيل مدير الكرة بـ  الأهلي خالد بيبو، عقب تردد أنباء قوية بمطالبة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بعودة الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق، مجددًا إلي النادي الأهلي.

عودة سيد عبد الحفيظ

ورحل سيد عبد الحفيظ، عن منصبه مدير الكرة بالنادي الأهلي، في شهر أغسطس الماضي، ليحل بدلًا منه خالد بيبو، عقب أيام قليلة من تتويج الأهلي بلقبي دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي.

ووفقًا لتقارير صحفية، كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن قيام إدارة النادي بدراسة ملف مدير الكرة، ولكنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي أو التفاوض على عودة سيد عبد الحفيظ في الوقت الحالي.

سيد عبد الحفيظ

طلب كولر ورد سيد عبد الحفيظ

وتداولت الأنباء أخبار تفيد بطلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بعودة مدير الكرة السابق سيد عبد الحفيظ إلى منصبه، ويتم دراسة موقف استمرار خالد بيبو مدير الكرة الحالي في ظل تصاعد الأزمات مع الفريق وخاصة داخل غرفة الملابس.

وكشف مصدر مقرب من سيد عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية، عن موقف سيد عبد الحفيظ من الرجوع للأهلي، وأنه لا يمانع العودة للعمل في النادي، معقبًا: "سيد عبد الحفيظ دايما تحت أمر الأهلي، ولو حصل تواصل فهو لن يمانع في العودة".

بيبو في منصبه

وكشف الإعلامي أمير هشام، في تصريحات تليفزيونية له، عن طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعودة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق، إلى منصبه.

وقال أمير هشام: "المدير الفني طلب بالفعل عودة سيد عبدالحفيظ إلى منصب مدير الكرة، بعد استيائه من تعامل خالد بيبو مدير الكرة الحالي، طلب كولر لا يعني بالضرورة عودة سيد عبدالحفيظ إلى منصب مدير الكرة، ولكن هو قرار إدارة النادي سواء بعودته أو استمرار بيبو في منصبه، بالإضافة إلى موقف سيد عبد الحفيظ حال طلب عودته".

خالد بيبو 

الأمور ليست سوداء في الأهلي

وفي تصريحات تليفزيونية، علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على خسارة الأهلي من نادي الزمالك في مباراة القمة التي جمعت بينهما، وتداول أنباء عودته للفريق الأحمر مرة أخرى خلفًا لخالد بيبو.

وقال سيد عبد الحفيظ: "يجب نسيان نتيجة مباراة الزمالك؛ لأن الفريق على موعد مع التاريخ حال الفوز على مازيمبي والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا ستصبح المرة الخامسة على التوالي التي يتأهل فيها الفريق الأحمر للنهائي، طول ما أنت تحت مظلة العمل العام لازم يتساوى عندك شيئين المدح ساعة المكسب، والانتقاد ساعة الهزيمة".

وعقب: "وأنا شغال في الأهلي كان في ناس بتنتقدني وتذم فيا، وهذا الأمر طبيعي ولكن المهم أن يكون عندك رؤية مستقبلية، وتكون مقتنع باللي بتعمله وفاهمه كويس، أنا لا أرى أن الأمور سوداء في الأهلي، والفريق فاز بالسوبر المصري والكأس وبرونزية كأس العالم للأندية، وفي حالة الفوز بالمباريات المؤجلة بالدوري سيتصدر الفريق جدول الترتيب".

سيد عبد الحفيظ

مباراة القمة

وفي سياق متص، انتهت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء الأثنين الماضي، بفوز الفريق الأبيض علي غريمه المارد الأحمر، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بدوري نايل Nile.

وأثارت مباراة القمة بين نادي الأهلي والزمالك جدلًا واسعًا بين الجماهير، وذلك بسبب اختفاء الكرات خلال المباراة، والتي تسببت في اضاعة وقت المباراة، مما جعل رابطة الأندية المحترفة أن تتجه لفتح تحقيق عاجل في أزمة اختفاء الكرات خلال مباراة القمة الـ127 بين الأهلى والزمالك.

عقوبة اختفاء الكرات  

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات مؤجلات الجولة الـ8 و الـ10 من بطولة دوري Nile، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024، وجاءت من ضمن العقوبات عقوبة اختفاء الكرات من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وجاءت عقوبات مباراة الزمالك والأهلي بسبب اختفاء الكرات كالاتي:
- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيهًا، لسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء مباراة القمة أمام الأهلي بغرض إضاعة الوقت.
- إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك، لمدة مباراتين، بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب اثناء مباراة القمة.
- عدم مصاحبة مصطفى حسين "ميلا" عامل فريق الزمالك لمدة أربع مباريات، لتعمده سحب وإخفاء الكرات من الملعب اثناء مباراة القمة بغرض إضاعة الوقت.

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