اوعي تموّتي نفسِك | راح يلحقها اتوفى غرقان بالدقهلية

لقى شاب مصرعه غرقا إثر محاولته إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها غرقا بالدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول يوسف عماد جبريل 22 عاما مقيم مدينة السلام بمدينة المنصورة جثة هامدة إلى مستشفى المنصورة الدولي إثر محاولته إنقاذ فتاة تدعى ريهام م م 25 عاما ، مقيمة ميت غمر كانت تحاول إنهاء حياتها بالقفز من أعلى كوبرى طلخا حيث أنقذها بمساعدة اثنين آخرين ولكنه لفظ أنفاسه ولقى مصرعه على الفور.



انتقلت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث حيث تمكنت القوات برئاسة المقدم أحمد صبري رئيس فرقة الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب الفقيد خلال دقائق من وفاته وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

