220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

شهدت أسعار اللحوم تراجعا قويا خلال الفترة الماضية مع تراجع سعر الدولار وتوافره في البنوك الأمر الذي أدى إلى تراجع سعر الأعلاف، ومن ثم هبوط أسعار اللحوم داخل المعارض المختلفة ولدى محلات الجزارة.

280 جنيها

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار معرض الوزارة "خير مزارعنا لأهالينا" في بيع وطرح السلع والمنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين حتى عيد شم النسيم وبأسعار مخفضة تشمل اللحوم.

وبحسب وزارة الزراعة سجل سعر كيلو اللحوم نحو 280 جنيها في المعرض بعدما تخطى نحو 500 جنيها منخفضا 220 جنيها من أعلى سعر لدى محلات الجزارة.

يأتي ذلك بناء على تكليفات القيادة السياسية برفع العبء عن المواطنين، وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة إنه استعدادا لاحتفال مصر بأعياد شم النسيم، سيتم ضخ كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ والأسماك وبيض المائدة بالأسعار التالية:

الأسماك: 65 جنيها لكيلو البلطي الكبير، و55 جنيها للوسط، و45 جنيها للصغير، والبوري 145 جنيها للكيلو.

وأكد صالح أن المفاجآت وهدايا وزارة الزراعة للمواطنين ما زالت مستمرة بتقديم عرض (خمسة بخمسة) على الطماطم والجزر والبطاطس والخيار والبرتقال بسعر 5 جنيهات لكل صنف واحد.. مشيرا إلى أن أسعار اللحوم البلدي مستقرة عند 280 جنيها لكيلو اللحوم البلدي، والكفتة 260 جنيها للكيلو، والكبدة 250 جنيها، والدقيق 24 جنيها للكيلو، والأرز من 27 وحتى 30 جنيها للكيلو، وكرتونة البيض الأحمر والأبيض 140 جنيها دعما مباشرا للمواطنين.

وأضاف أن هناك ارتياحا كبيرا من المواطنين بقرار وزير الزراعة باستمرار عمل المعرض حتى شم النسيم.

آخر أسعار اللحوم في الأسواق:

أسعار اللحوم البلدي 400 جنيه بدلا من 500 جنيه

استقرت أسعار اللحوم الكندوز اليوم لتسجل 350- 450 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم الجملي استقرارًا بين 300- 350 جنيهًا للكيلو.

استقرت أسعار اللحوم البتلو اليوم لتسجل 380- 450 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار اللحوم البرازيلي بالمنافذ قيمة 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم الهندي في المحلات بقيمة 290 جنيهًا.

أسعار المفروم البلدي بقيمة من 240 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو.

استقرت أسعار السجق البلدي عند 300 جنيه.

أسعار السجق المستورد 110 جنيهات للكيلو.

أسعار المفروم الجملي 300 جنيه.