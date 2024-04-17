طارق الشناوي يكشف عن رأيه في عادل إمام وأحمد العوضي وأحمد مكي

تحدث طارق الشناوى الناقد الفنى عن عدد من الممثلين أمثال الزعيم عادل امام والفنان أحمد العوضى وكذلك للفنان أحمد مكى.

وقال طارق الشناوى خلال حواره مع برنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة “ أون” تقديم الأعلامى خالد أبو بكر أن الفنان المعتزل عادل أمام طارق الشناوي موهبة خرافية وله حضور استثنائي عالميا وليس عربيا فقط.

وعن الفنان أحمد العوضي قال الشناوى أن مسلسل حق عرب كان تحدي للعوضى بعيدا عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز وتمكن من إثبات إنه يمكن الرهان عليه، ولكن يجب أن يكون لديه مساحة.

أحمد مكى

وقال الناقد الفنى طارق الشناوى أن الفنان الكبير أحمد مكي من أكثر الممثلين ثقافة ونجاح "الكبير قوي" وصل للذروة في الموسم السادس.