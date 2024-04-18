أنت لي.. روتانا تطرح أغنية ناتاشا الجديدة

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة ناتاشا الجديدة التي تحمل اسم إنت لي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

أغنية إنت لي لـ ناتاشا، من كلمات مشاري إبراهيم، ألحان عبد العزيز لويس، توزيع موسيقي محمد خسرو.

أحدث أعمال ناتاشا

في شهر نوفمبر 2023، احتفلت الفنانة ناتاشا، بألبومها الجديد الخزامى، مع روتانا fm، وذلك بعد طرحه بعدة أيام عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- مقطع فيديو من كواليس احتفال ناتاشا بألبوم الخزامى في روتانا FM، وحظت باستقبال حافل.

ألبوم الخزامى

وكانت طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم الفنانة اللبنانية ناتاشا، الذي يحمل اسم الخزامى، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

ويتكون ألبوم الخزامى لـ الفنانة ناتاشا من 5 أغنيات، هي: (آمر آلبيك، مكتوب لي، حطت يدك، شعوري، استنسخ أشباهي)، وتفاصيلها على النحو التالي:

تفاصيل ألبوم الخزامى لـ ناتاشا