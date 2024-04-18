احنا ريال مدريد| تعليق مثير من ناتشو بعد الإطاحة بمانشستر سيتي

عبر ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد، عن سعادته بعبور مانشستر سيتي، مساء الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل السيتيزنز ملعب "الاتحاد".



وتعادل الفريقان 3-3 في مدريد، ثم انتهت مباراة الليلة 1-1، وحسم الميرنجي التأهل لنصف النهائي بركلات الترجيح 3-4.



وقال ناتشو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "هدفنا من البداية كان التأهل، والسيتي فريق يضعك تحت ضغط كبير، لكننا ريال مدريد وقاتلنا حتى النهاية".

وأضاف: "لقد كنا جيدين جدًا دفاعيا، وسعيد جدًا بما قدمته على المستوى الفردي، ولقد بدأنا بشكل سيئ، لكننا قلبنا الأمور رأسا على عقب، وهذا الفريق يتمتع بفخر كبير، ولاعبين فازوا بكل شيء لكننا ما زلنا في المعركة، وسنحتفل اليوم وغدًا، ثم نفكر في الكلاسيكو، لإعادة الليجا إلى المسار الصحيح".

وفي الدور نصف النهائي سيلعب ريال مدريد ضد بايرن ميونخ الذي اجتاز آرسنال.