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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دوللي شاهين تكشف لـ صدى البلد سر تغيير اسم أغنية ست البنات

دوللي شاهين
دوللي شاهين

كشفت الفنانة دوللي شاهين، كواليس كليبها الجديد الذي يحمل اسم ست البنات، والتي انتهت من تصويره مؤخرا وينتظر طرحه قريبا. 

وقالت دوللي شاهين في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن الأغنية من كلمات أحمد الشاعر، وكان اسمها دوللي في البداية لكنها غيرتها لأنها طرحت أغنية بهذا الاسم من قبل في ألبوم سندريلا ولم تأخذ حظها، مشيرة إلى أن الأغنية تتحدث عن صفاتها التي يراها الشاعر فيها. 

وتابعت دوللي شاهين: «عندما قرأت كلمات الأغنية عجبتني .. ولكن غيرت اسمها لـ دوللي ست البنات ونور بنتي ست البنات وست الكوكب كله». 

دوللي شاهين 

احتفلت الفنانة دوللي شاهين، بكليبها الجديد الذي يحمل اسم ست البنات، في إحدى الكافيهات بمنطقة حدائق الأهرام، بعدما انتهت من تصويره مؤخرا. 

شهد حفل كليب دوللي شاهين، ظهور نادر لـ ابنتها نور، بعد اختفاء فترة عن الظهور، وأصبحت على مشارف فترة الشباب. 

كما شهد حفل كليب دوللي شاهين، حضور صناع الكليب، وعرض له عبر شاشة عرض، معلنة عن طرحه رابع أيام عيد الفطر المبارك. 

 

كليب دوللي شاهين الجديد

كشفت الفنانة دوللي شاهين، موعد طرح أغنيتها الجديدة ست البنات، التي انتهت من تصويرها خلال الفترة الماضية على طريقة الفيديو كليب. 

قالت دوللي شاهين في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، إنه ينتظر طرح كليب ست البنات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ثالث أو رابع أيام عيد الفطر المبارك. 

 

كليب ست البنات

الأغنية من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز والمخرج مؤمن يوسف، وتبدأ رحلة المونتاج تمهيدآ لعرضه قريبآ.

 

أعمال دوللي شاهين

انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من تصوير فيلم «ميناتيل»، الذي من المقرر عرضه قريباً في صالات السينما، وهو من بطولة دوللي شاهين، وأحمد سلامة، وابرام سمير، ومحمد عظيمة، وإخراج احمد صالح. 

 

أغاني دوللي شاهين 

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حوش الدلع» وأغنية«حكاية بن»، وأغنية «حبيبتي يا أمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

يقول مطلع الأغنية: حوش الدلع  "يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش، بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف، دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش، عاملي فيها متدلع لاء حوش".

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