بعد انخفاضها 250 ألفا.. أحدث أسعار تويوتا كورولا 2024

أعلنت شركة تويوتا في مصر عن انخفاض جديد في أسعار سيارتها الشهيرة كورولا موديل 2024، مما يجعل الجودة والأداء العاليين متاحين الآن لفئات أوسع من المستهلكين.

تبدأ كورولا الجديدة الآن من سعر مليون و300 ألف جنيه، بعد أن شهدت تراجعًا في الأسعار يتراوح بين 175 إلى 250 ألف جنيه خلال شهر إبريل 2024.

وتتوفر فئات مختلفة تناسب ميزانيات مختلفة، حيث تبدأ الفئة الثانية من مليون و390 ألف جنيه، والفئة الثالثة من مليون و500 ألف جنيه، وهكذا.

تراجع أسعار السيارة الكورية في السوق المصري جعلها خيارًا أكثر جاذبية للعملاء، مما دفع العديد منهم للبحث عن سيارات كورولا مستعملة بأسعار تبدأ من 950 ألف جنيه.

تعتمد كورولا 2024 على محرك بسعة 1.6 لتر بقوة 120 حصان، مما يوفر أداءًا ممتازًا وكفاءة وقود محسنة.

وتأتي السيارة مزودة بميزات أمان قياسية مثل وسائد هوائية ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع الفرامل EBD.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر كورولا 2024 بمستويات تجهيز عالية تشمل فتحة سقف وشاشة تعمل باللمس بحجم 7 بوصات تدعم نظام ترفيه Entune 3.0 ونظامي أندرويد أوتو وأبل كاربلاي، مما يجعل تجربة القيادة أكثر راحة وتميزًا.