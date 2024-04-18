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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عليا اوي تطرح «تعالى هنا» بالتعاون مع المطرب أحمد جمال

أحمد جمال
أحمد جمال

طرحت الفنانة عليا اوي أغنية "تعالى هنا" وهي من ألحان المطرب أحمد جمال ومن كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام. 

أغنية "تعالى هنا" تعد التجربة الثانية لعليا بعد أغنية "بطل حياتك"، والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو مع المخرج محمد القاضي، وحققت وقتها نجاحا كبيرا وتصدرت ترند الموسيقي فى مصر بأكثر من 2 مليون مشاهدة بعد طرحها.

عليا اوي، دخلت مجال الفن بعد أن حققت نجاحا كبيرا فى عالم السوشال ميديا، وأطلقت على نفسها "عليا أوى" كناية عن الثقة بالنفس، وكان اختصاصها تقديم الفيديوهات وتقييم المنتجات التي تقوم بشرائها، وتقدم بعض النصائح للسيدات عن المكياج وكيفية شراء الملابس، ويتجاوز عدد متابعيها المليون و600 ألف شخص عبر حسابها على الفيسبوك. 

أحمد حسن راؤول المخرج محمد القاضي المطرب أحمد جمال

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