مكياج ناعم وإطلالة كاجوال.. نادين نجيم تستعرض جمالها بفيديو جديد عبر إنستجرام|شاهد

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، فيديو جديدًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال .

وظهرت نادين نسيب نجيم، مرتديه تي شيرت بسيطاً باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نادين نجيم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نادين نجيم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم فيديو نادين نسيب نجيم:

https://www.instagram.com/reel/C54O28OIQae/?igsh=MWY1cnpza3dtdGY5Zg==