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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة مهمة لصلاح مع ليفربول .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات المهمة بالدوريات المختلفة، أبرزها روما وميلان واتالانتا وليفربول.

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات دوري NILE والقنوات الناقلة:
1. سيراميكا كيلوباترا X الاتحاد السكندري – الساعة 4 مساءً - أون تايم سبورت 1
2. الإسماعيلي X زد – الساعة 7 مساءً - أون تايم سبورت 1
3. مودرن فيوتشر X فاركو – الساعة 7 مساءً - أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة:
1. روما X ميلان – الساعة 9 مساءً - beIN Sports HD 3
2. أتالانتا X ليفربول «محمد صلاح»– الساعة 9 مساءً - beIN Sports HD 1
3. وست هام X باير ليفركوزن – الساعة 9 مساءً - beIN Sports HD 2
4. مارسيليا X بنفيكا – الساعة 9 مساءً - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة:

1. ليل X أستون فيلا – الساعة 6:45 مساءً - beIN Sports HD 5
2. فيورنتينا X فيكتوريا بلزن - الساعة 6 مساءً - beIN Sports HD
3. باوك سالونيكا X كلوب بروج – الساعة 9 مساءً - beIN Sports HD 9
4. فنربخشة X أولمبياكوس – الساعة 9 مساءً - beIN Sports HD 8

مواعيد مباريات الدورى السعودي والقنوات الناقلة:
1. التعاون X الخليج «محمد شريف» – الساعة 5 مساءً - 1 SSC HD
2. الشباب X أبها – الساعة 8 مساءً - 1 SSC HD
3. الفتح X الرائد – الساعة 8 مساءً - 2 SSC HD

مواعيد مباريات الدوري السعودي محمد صلاح محمد شريف مباريات اليوم الخميس مباريات الدوري السعودي

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