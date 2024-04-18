محافظ القليوبية يتفقد رصف شوارع مدينة طوخ بتكلفة 17.5 مليون جنيه

قام اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية لتفقد أعمال رصف عدد من الشوارع الداخلية بمدينة طوخ وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وفي إطار خطة المحافظة للنهوض بالمستوى الحضاري للمدينة والعمل على تحقيق السيولة المرورية بالشوارع لحركة السيارات والمارة.

وخلال جولته تفقد محافظ القليوبية شارع مصرف الحصة بطول 230 متر، حيث تم الانتهاء من رصفه بالكامل وإنشاء جزيرة وسطى وسيتم رصفها ببلاط الانترلوك وإنشاء أحواض للزراعة، كما سيتم إنشاء نافورة في ميدان طوخ بنفس الشارع للعمل على تحقيق المظهر الجمالي للشارع وتنظيم حركة المرور بالمنطقة.

كما تفقد المحافظ شارع الجزارين حيث تم الانتهاء من رصفه أيضا بطول 650 متر، حيث وجه المحافظ برفع أي إشغالات بالشارع والتنسيق مع إدارة المرافق لشن حملات مستمرة لمنع الباعة الجائلين من استغلال الطريق ونقلهم إلى السوق الجديد الذي تم تخصيصه لهم .



وجدير بالذكر أن خطة الرصف لمدينة طوخ تبلغ تكلفتها 17.5 مليون جنيه، وتشمل أيضا رصف شارع شرق وغرب السكة الحديد وشارع أحمد اللبان بعرض 6.5 متر، كما جاري رصف رصف شارع طريق كفر منصور من مزلقان السكة الحديد حتى محطة الصرف الصحي، بالإضافة إلى رصف بالانترلوك داخل المدينة لمنطقة شرق وغرب السكة الحديد لعدد 30 شارع بطول 4535م بمتوسط عرض 10متر .



جاءت الجولة بحضور كل من اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق واللواء شريف صلاح مساعد مدير الأمن والعميد عمرو البشير مأمور مركز طوخ .