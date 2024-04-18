عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد رصف شوارع مدينة طوخ بتكلفة 17.5 مليون جنيه

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية لتفقد أعمال رصف عدد من الشوارع الداخلية بمدينة طوخ وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وفي إطار خطة المحافظة للنهوض بالمستوى الحضاري للمدينة والعمل على تحقيق السيولة المرورية بالشوارع لحركة السيارات والمارة.
وخلال جولته تفقد محافظ القليوبية شارع مصرف الحصة بطول 230 متر، حيث تم الانتهاء من رصفه بالكامل وإنشاء جزيرة وسطى وسيتم رصفها ببلاط الانترلوك وإنشاء أحواض للزراعة، كما سيتم إنشاء نافورة في ميدان طوخ بنفس الشارع للعمل على تحقيق المظهر الجمالي للشارع وتنظيم حركة المرور بالمنطقة.
كما تفقد المحافظ شارع الجزارين حيث تم الانتهاء من رصفه أيضا بطول 650 متر، حيث وجه المحافظ برفع أي إشغالات بالشارع والتنسيق مع إدارة المرافق لشن حملات مستمرة لمنع الباعة الجائلين من استغلال الطريق ونقلهم إلى السوق الجديد الذي تم تخصيصه لهم .


وجدير بالذكر أن خطة الرصف لمدينة طوخ تبلغ تكلفتها 17.5 مليون جنيه، وتشمل أيضا رصف شارع شرق وغرب السكة الحديد وشارع أحمد اللبان بعرض 6.5 متر،  كما جاري رصف رصف شارع طريق كفر منصور من مزلقان السكة الحديد حتى محطة الصرف الصحي، بالإضافة إلى رصف بالانترلوك داخل المدينة لمنطقة شرق وغرب السكة الحديد لعدد 30 شارع بطول 4535م بمتوسط عرض 10متر .


جاءت الجولة بحضور كل من اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ  والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق واللواء شريف صلاح مساعد مدير الأمن والعميد عمرو البشير مأمور مركز طوخ .

القليوبية تحقيق السيولة المرورية رئيس مدينة طوخ مدير مديرية الطرق محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

أمن واستقرار شعوبنا موضع تهديد حقيقي وجاد.. الرئيس السيسي يدق ناقوس الخطر

حقيقة تأثر مصر بمنخفض الهدير.. الأرصاد تصدر تنبيهًا جديدًا

محامي حسين الشحات يطلب استدعاء سيد عبدالحفيظ للشهادة بقضية الشيبي

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية: إزالة 3170 حالة تعدي بناء وزراعة بمساحة 152 فدانا

حبس ربة منزل ووالدها لاتهامهما بتعذيب شخص حتى الموت فى الخانكة

بالأسماء .. 12 موقعا لاستلام وتوريد القمح من المزارعين بالقليوبية

25 أبريل.. انطلاق دورة إعداد المدربين TOT في جامعة بنها

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن "كاوتش" بالقليوبية

صوّرته في وضع مخل | انتقام مطلّقة بالخانكة ينتهي بجريمة

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص والشروع في قتـ.ـل آخر بالقليوبية لـ8 يونيو

جابولها عاهة مستديمة | تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدى على ربة منزل بالقناطر

ترشيحاتنا

كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي في بيت حانون بـ غزة

مش محتاج تروح لمدام عفاف.. اعرف أسهل طريقة لتسجيل المواليد على بطاقة التموين| تفاصيل

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في انفجار بمصنع للكيماويات بالصين

هل يواجه التأمين الصحي الشامل قصورًا تشريعيا؟ برلمانية توضح

تطوير "البلوهول" بمنطقة دهب جنوب سيناء وطرحها للاستثمار| تفاصيل

موقف تاو وإمام عاشور من المشاركة أمام مازيمبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتواريخ| عدد إجازات الموظفين في عيد العمال وشم النسيم

للي لسه ما أكلوش .. طريقة جديدة لتقديم الفسيخ والرنجة «جددي في أكلاتك»

هل يمكن للأشخاص النرجسيين أن يتغيروا ويتعلموا استراتيجيات صحية للتعامل؟

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

فيديو

ما بتقعدش.. دوللي شاهين: بنتي نور شقية وبتحب الغناء والرقص

دوللي شاهين تكشف لـ صدى البلد سر تغيير اسم أغنية ست البنات

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ