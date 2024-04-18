عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بشرى سارة.. تشغيل المرحلة الأولى من طريق سيوة الخرسانى

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال متابعة أعمال رصف طريق سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه سيتم بدء تشغيل القطاع الثالث من طريق سيوة الخرسانى الجديد كأول القطاعات بطول 50 كم فى اتجاه سيوة مطروح، وذلك الخميس القادم مع الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء، كانتصار جديد للعقول والسواعد المصرية فى خطوات التنمية.

احذر الخروج من المنزل.. الأتربة تغطى سماء مطروح |بث مباشر

علاج وإجراء جراحات لـ 9388 مريضا خلال العيد بمطروح


وقال شعيب إنه تم انتهاء أعمال الرصف ووضع الخدمات من دورانات ومحاور وإشارات وغيرها كنموذج لأحدث أنظمة الطرق المتطورة، والذى يتم إنشاؤه لتيسير الوصول من واحة سيوة، ومواكبة واستيعاب الحركة السياحية والتجارية، خاصة تحمل الشاحنات الثقيلة، ويتم تنفيذه من خلال الجهاز المركزي للتعمير، جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، كأحد المشروعات القومية على أرض مطروح بعقول وسواعد مصرية.

من جانبه، أوضح الدكتور لواء آمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أنه سيتم تشغيل القطاع الثالث كأول القطاعات الستة التى تم الانتهاء منها فى طريق سيوة الخرسانى الجديد، بدءا من الخميس القادم 25 أبريل وذكرى عيد تحرير سيناء، وذلك بعد الانتهاء من جميع التجهيزات بعد الرصف وتركيب الأعمدة والإنارة وإضاءة منطقة بئر النص بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وكذلك الدهانات للبدورات وللحارات المرورية وتحديد الدورانات من علامة الكيلو 100 طريق سيوة مطروح إلى علامة الكيلو 150 عند منطقة بئر النصف، بما ييسر الحركة بعد أن كان أكثر القطاعات تسجيلا للحوادث على الطريق القديم.

وذكر أن الطريق يتكون من ثلاث حارات بعرض 11,25 متر وطبانات من الخرسانة يمين ويسار الطريق وإنارة للأعمدة الكهربائية بالطاقة الشمسية لمنطقة بئر النص ومدخل واحة الجارة، وذلك بإجمالى تكلفه 420 مليون جنيه.

وأضاف أن ذلك تم بجهود أكثر من 400 مهندس وفنى وعامل و2 محطة لإنتاج الخرسانة وأكثر من 250 طنا من المواد الخام يوميا وأكثر من 50 معدة وعربة وشركتين للعمل بالقطاع، ومعمل ضبط الجودة بالمشروع العملاق الذى يضم ثلاث حارات مروريه من الخرسانة بعرض 11.25 متر بأعلى مواصفة تصميمية طبقا للكود المصرى، وبالتوازى يجرى رفع كفاءة وتوسعة الطريق الأسفلتى الموازى مرسى مطروح سيوة من خلال الهيئة العامة للطريق بما ييسر الطريق من وإلى واحة سيوة وتيسر الحركة وتوفير الأمان للمسافرين ويواكب مخططات التنمية والارتقاء بالواحة.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات واحة سيوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

حقيقة تأثر مصر بمنخفض الهدير.. الأرصاد تصدر تنبيهًا جديدًا

أمن واستقرار شعوبنا موضع تهديد حقيقي وجاد.. الرئيس السيسي يدق ناقوس الخطر

محامي حسين الشحات يطلب استدعاء سيد عبدالحفيظ للشهادة بقضية الشيبي

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

ترشيحاتنا

وفاة مؤذن حزنا على فراق ابنه الإمام .. ماذا حدث في الغربية؟

كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي في بيت حانون بـ غزة

مش محتاج تروح لمدام عفاف.. اعرف أسهل طريقة لتسجيل المواليد على بطاقة التموين| تفاصيل

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في انفجار بمصنع للكيماويات بالصين

هل يواجه التأمين الصحي الشامل قصورًا تشريعيا؟ برلمانية توضح

تطوير "البلوهول" بمنطقة دهب جنوب سيناء وطرحها للاستثمار| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتواريخ| عدد إجازات الموظفين في عيد العمال وشم النسيم

للي لسه ما أكلوش .. طريقة جديدة لتقديم الفسيخ والرنجة «جددي في أكلاتك»

هل يمكن للأشخاص النرجسيين أن يتغيروا ويتعلموا استراتيجيات صحية للتعامل؟

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

فيديو

ما بتقعدش.. دوللي شاهين: بنتي نور شقية وبتحب الغناء والرقص

دوللي شاهين تكشف لـ صدى البلد سر تغيير اسم أغنية ست البنات

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ