بشرى سارة.. تشغيل المرحلة الأولى من طريق سيوة الخرسانى

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه سيتم بدء تشغيل القطاع الثالث من طريق سيوة الخرسانى الجديد كأول القطاعات بطول 50 كم فى اتجاه سيوة مطروح، وذلك الخميس القادم مع الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء، كانتصار جديد للعقول والسواعد المصرية فى خطوات التنمية.



وقال شعيب إنه تم انتهاء أعمال الرصف ووضع الخدمات من دورانات ومحاور وإشارات وغيرها كنموذج لأحدث أنظمة الطرق المتطورة، والذى يتم إنشاؤه لتيسير الوصول من واحة سيوة، ومواكبة واستيعاب الحركة السياحية والتجارية، خاصة تحمل الشاحنات الثقيلة، ويتم تنفيذه من خلال الجهاز المركزي للتعمير، جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، كأحد المشروعات القومية على أرض مطروح بعقول وسواعد مصرية.

من جانبه، أوضح الدكتور لواء آمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أنه سيتم تشغيل القطاع الثالث كأول القطاعات الستة التى تم الانتهاء منها فى طريق سيوة الخرسانى الجديد، بدءا من الخميس القادم 25 أبريل وذكرى عيد تحرير سيناء، وذلك بعد الانتهاء من جميع التجهيزات بعد الرصف وتركيب الأعمدة والإنارة وإضاءة منطقة بئر النص بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وكذلك الدهانات للبدورات وللحارات المرورية وتحديد الدورانات من علامة الكيلو 100 طريق سيوة مطروح إلى علامة الكيلو 150 عند منطقة بئر النصف، بما ييسر الحركة بعد أن كان أكثر القطاعات تسجيلا للحوادث على الطريق القديم.

وذكر أن الطريق يتكون من ثلاث حارات بعرض 11,25 متر وطبانات من الخرسانة يمين ويسار الطريق وإنارة للأعمدة الكهربائية بالطاقة الشمسية لمنطقة بئر النص ومدخل واحة الجارة، وذلك بإجمالى تكلفه 420 مليون جنيه.

وأضاف أن ذلك تم بجهود أكثر من 400 مهندس وفنى وعامل و2 محطة لإنتاج الخرسانة وأكثر من 250 طنا من المواد الخام يوميا وأكثر من 50 معدة وعربة وشركتين للعمل بالقطاع، ومعمل ضبط الجودة بالمشروع العملاق الذى يضم ثلاث حارات مروريه من الخرسانة بعرض 11.25 متر بأعلى مواصفة تصميمية طبقا للكود المصرى، وبالتوازى يجرى رفع كفاءة وتوسعة الطريق الأسفلتى الموازى مرسى مطروح سيوة من خلال الهيئة العامة للطريق بما ييسر الطريق من وإلى واحة سيوة وتيسر الحركة وتوفير الأمان للمسافرين ويواكب مخططات التنمية والارتقاء بالواحة.