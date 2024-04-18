عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف تاو وإمام عاشور من المشاركة أمام مازيمبي

الأهلي
الأهلي

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل حول إصابات النادي الأهلي قبل لقاء مازيمبي.

موقف المصابين في الأهلي

بيرسي تاو، لاعب الفريق، تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

إمام عاشور ومروان عطية يواصلان أداء برنامجهما العلاجي ويخضعان لإجراء أشعة الأسبوع المقبل للاطمئنان على حالتهما.

تفاصيل مران الأهلي بالكونغو.. كولر يجتمع مع الجهاز الطبي

شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب كولر من إدارة الأهلي الاستغناء عن موديست

حسين الشحات، يواصل أداء برنامجه العلاجي في الجيم؛ للحفاظ على لياقته، حيث يعاني من إصابة بشرخ في عظمة الوجه.

وكان الأهلي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي، بينما تأهل مازيمبي لنصف النهائي بالفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ابطال افريقيا أحمد حسن بيرسي تاو لاعب دوري ابطال افريقيا نهائى دورى أبطال إفريقيا نهائي دوري أبطال إفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

حقيقة تأثر مصر بمنخفض الهدير.. الأرصاد تصدر تنبيهًا جديدًا

أمن واستقرار شعوبنا موضع تهديد حقيقي وجاد.. الرئيس السيسي يدق ناقوس الخطر

محامي حسين الشحات يطلب استدعاء سيد عبدالحفيظ للشهادة بقضية الشيبي

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

موضوعات متعلقة

تاريخية .. الزمالك يرصد مكافآت استثنائية للاعبين حال التتويج بالكونفدرالية| تفاصيل

شوبير يكشف عن خطة جديدة لكولر أمام مازيمبي

تفاصيل مران الأهلي بالكونغو.. كولر يجتمع مع الجهاز الطبي

شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب كولر من إدارة الأهلي الاستغناء عن موديست

تقيلة قوي.. «حتحوت» يعلق على استمرار المقارنة بين خالد بيبو وسيد عبدالحفيظ

مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة صادمة عن كولر

حسام عاشور يكشف رد فعله بعد هزيمة الأهلي من الزمالك

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

ترشيحاتنا

وفاة مؤذن حزنا على فراق ابنه الإمام .. ماذا حدث في الغربية؟

كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي في بيت حانون بـ غزة

مش محتاج تروح لمدام عفاف.. اعرف أسهل طريقة لتسجيل المواليد على بطاقة التموين| تفاصيل

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في انفجار بمصنع للكيماويات بالصين

هل يواجه التأمين الصحي الشامل قصورًا تشريعيا؟ برلمانية توضح

تطوير "البلوهول" بمنطقة دهب جنوب سيناء وطرحها للاستثمار| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتواريخ| عدد إجازات الموظفين في عيد العمال وشم النسيم

للي لسه ما أكلوش .. طريقة جديدة لتقديم الفسيخ والرنجة «جددي في أكلاتك»

هل يمكن للأشخاص النرجسيين أن يتغيروا ويتعلموا استراتيجيات صحية للتعامل؟

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

فيديو

ما بتقعدش.. دوللي شاهين: بنتي نور شقية وبتحب الغناء والرقص

دوللي شاهين تكشف لـ صدى البلد سر تغيير اسم أغنية ست البنات

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ