موقف تاو وإمام عاشور من المشاركة أمام مازيمبي

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل حول إصابات النادي الأهلي قبل لقاء مازيمبي.

موقف المصابين في الأهلي

بيرسي تاو، لاعب الفريق، تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

إمام عاشور ومروان عطية يواصلان أداء برنامجهما العلاجي ويخضعان لإجراء أشعة الأسبوع المقبل للاطمئنان على حالتهما.

حسين الشحات، يواصل أداء برنامجه العلاجي في الجيم؛ للحفاظ على لياقته، حيث يعاني من إصابة بشرخ في عظمة الوجه.

وكان الأهلي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي، بينما تأهل مازيمبي لنصف النهائي بالفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.