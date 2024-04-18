شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب كولر من إدارة الأهلي الاستغناء عن موديست

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس جديدة حول لاعب الأهلي موديست.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “كولر طلب من الادارة الاستغناء عن موديست يناير الماضي بالانتقالات الشتوية بشرط الحصول على مهاجم اجنبي”.

‏وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي والزمالك

أحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة، لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.