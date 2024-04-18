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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات ورصف الطرق بحياة كريمة في زفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كانت حلم لدى سكان الريف المصري وسرعان ما تحول هذا الحلم إلى واقع ملموس بالمشروع القومي الذي يعد تحولا جذريا غير مسبوق غير شكل القرى وأعاد الحياة لأهالينا  بالريف المصري، جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات ورصف الطرق بحياة كريمة بمركز زفتى والتي استمرت ل 6 ساعات متواصلة .

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في جولته المسائية.. محافظ الغربية يتابع الأعمال الجارية بمحور أم القرى ومستشفى طنطا

بدأت الجولة بتفقد وحدة طب أسرة كفر نواي والتي تخدم أهالى القرية وقرى كفر شاهين وكفر الديب والعايشة، وتقديم خدمات طبية للأهالي، وتخفيف عبء التنقل لمستشفى زفتى العام.
واستمرت الجولة بمتابعة محطة معالجة الصرف الصحي بنهطاي توسعات المحطة بطاقة ٥٠٠٠ م٣/ يوم 
ويصب عليها قرى مجلس قروي نهطاي وقرى مجلس قروي سنبو الكبرى.
وفي سندبسط تفقد المحافظ مركز طب أسرة سندبسط  و مركز تأهيل سندبسط بالإضافة الى تفقد محطة معالجة زفتى .


وفي دهتورة تفقد محافظ الغربية وحدة طب أسرة دهتورة  والوحدة الاجتماعية بدهتورة ، فضلا عن تفقد وحدة طب أسرة كفر شبراقلوج و مركز تنمية أسرة سنباط و مركز طب أسرة شبراملس
اما في شرشابة فتفقد المحافظ وحدة طب أسرة شرشابة و محطة معالجة شرشابة.

محافظ الغربية: إزالة جميع المعوقات والبدء في رصف طريق الشين قطور غدا

واختتم محافظ الغربية الجولة بمتابعة أعمال الرصف الجارية بالطرق الرئيسية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة طريق زفتى المحلة  بنسبة تنفيذ 42% بطول 14 كيلو متر و المتبقي به أعمال طبقة الاساس ، ورش طبقة mc واستكمال اعمال طبقة الاسفلت الرابطة والسطحية.


وتابع المحافظ طريق العزيزية القرشية(طريق74) بنسبة تنفيذ 11% ، كما تابع المحافظ اعمال الرصف بطريق زفتى سمنود بنسبة تنفيذ 10 %.

وعلى هامش الجولة تابع المحافظ رصف وتطوير الجزيرة الوسطى من ش الجيش القبلي تقاطع ابو الحسايب حتى  بعد مدرسة الصنايع بطول 450م  بزفتى .

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الصرف الصحى إنجازات مبادرة حياة كريمة زفتى كفر شاهين كفر الديب العايشة سندبسط دهتورة

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