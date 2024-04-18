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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يكذب.. الأقمار الصناعية تكشف خسائر هائلة في إسرائيل بسبب الهجوم الإيراني

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل

أفادت صحيفة معاريف العبرية نقلا عن باحثين، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية صدت نحو 84% من الهجوم الإيراني وليس 99% كما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن صور أقمار اصطناعية تظهر إصابة واحدة على الأقل في أحد مباني المفاعل النووي في ديمونا وإصابتين في محيطه.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحليل مقاطع فيديو بقاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية بالنقب يظهر 4 إصابات جراء سقوط صواريخ لا شظايا صواريخ اعتراضية.

كما قالت معاريف في تقريرها، إن تحليل مقاطع فيديو أظهر ما تبدو أنها 5 إصابات في قاعدة رامون الجوية بصحراء النقب جراء الهجوم الإيراني.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري عن عدد الصواريخ والطائرات دون طيار الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل في الهجوم الليلي حيث بلغت حوالي 350.

قال هاجاري، في مؤتمر صحفي، إن جميع المقذوفات كانت تحتوي على 60 طنا من المتفجرات، والتي "قد تسبب أضرارا جسيمة".

وأوضح هاجاري أنه: "في الساعات القليلة الماضية، أجرينا تقييمات وخططا معتمدة للدفاع والهجوم".

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