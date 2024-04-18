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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال تكريمهن.. محافظ الجيزة: أقمنا حفلا رمزيا لكل الأمهات المثاليات |صور

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

تقدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة أعياد الأم والأسرة وذلك خلال احتفالية أقامتها المحافظة اليوم، الخميس، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ضمن احتفالات العيد القومى للمحافظة. 

وأشار “راشد”، خلال الاحتفالية، إلى أن الحفل يعد تكريماً رمزياً لجميع أمهات المحافظة وفى مقدمتهن الأمهات من أسر الشهداء، مؤكداً على أن الأم المصرية تمثل عمود الخيمة لكل أسرة وهى المحرك الرئيسى للتنمية والراعى الرسمى لاستقرار الدولة المصرية.

وأكد محافظ الجيزة، على المكانة المرموقة التى تحتلها الأم فى المجتمع المصرى والذين اختاروا الأم لقباً وصفتاً لمصر بوصفها " أم الدنيا ".

وخلال الإحتفالية أستمع محافظ الجيزة لعدد من طلبات الأمهات من الحضور ووجه بسرعة بحثها والرد عليها والتسهيل عليهم في كافه احتياجاتهم . 

من جانبه تقدم مدير مديرية التضامن بالجيزة بالشكر والتقدير لكل أم على دورها فى المجتمع .

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة للأمهات المثاليات تبعها كلمة للسيد محافظ الجيزة . 

كما كرم محافظ الجيزة الجمعيات المشاركة والأمهات المثاليات علي مستوي المحافظة وأم مثالية ( أم كافلة ) أمهات مثاليات (أم لابن ذو إحتياجات خاصة)، أمهات مثاليات ( امهات شهداء ) بالإضافة للأمهات المثاليات علي مستوي الديوان العام لمحافظة الجيزة والمراكز والمدن والأحياء. 

وقدم المحافظ لكل أم درع تكريم ومبلغ مالى، وإنتهى الحفل بإلتقاط الصور التذكارية.

شملت أسماء المكرمات والبالغ عددهن ٣٤ ام مثالية علي مستوي المحافظة ( نجاح محمود الام المثالية الأولي  - مني محمد الام المثالية الثانية – صفية بسطامي الام المثالية الثالثة – فاتن محمد الام المثالية الرابعة – نجاه علي ابراهيم الأم المثالية الخامسة – وفاء حمدي الأم المثالية السادسة – نجوان فؤاد الأم المثالية السابعة – ألن زخاري الأم المثالية الثامنة – فاطمة إسماعيل الأم المثالية التاسعة – فرح حسين الأم الكافلة وسهير سيد الأم الكافلة – عبير زكريا الأم لإبن ذو الهمم – حمدية عبد العظيم الأم لإبن ذو الهمم – ليلي عبد العاطي أم الشهيد – نجاه سيد أم الشهيد . 

وتم تكريم الأمهات المثاليات علي مستوي الديوان العام والمراكز والأحياء وهن ( سامية عبد الرسول – عزة إبراهيم – كوكب عمر – سامية السيد – محمد الشريف – ماجدة سالم – إبتسام إبراهيم – هويدا حسنين – لطيفة سعد – منال عبد الغفار – إزهار محمد – سعاد كمال – هناء سيد – صباح إمام – ريموندا جرجس – مني فتحي – نعمة حسن – هدي عبد التواب – سكينة طه – جيهان أنور . 

حضرت الاحتفالية هند عبدالحليم نائب المحافظ ومحمد كمال مدير مدير التضامن بالجيزة، والأمهات المكرمات وأسرهم.

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