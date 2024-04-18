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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة سارة لعشاق ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو

صدى البلد

وفقًا لتقارير صحفية صدرت اليوم، الخميس، فإن ثنائي ريال مدريد، داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور، قد تعرضا للإصابة خلال مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. 

وبالتالي، هناك شكوك حول مشاركتهما في المواجهة المقبلة ضد برشلونة في الكلاسيكو المرتقب.

ومع ذلك، فقد أكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على “إكس”، أن الثنائي ليسا مصابين وأنهما جاهزان للمشاركة في الكلاسيكو. 

ويعتبر هذا الخبر مفرحًا لجماهير النادي الملكي وللمدرب كارلو أنشيلوتي الذي يعول على تواجدهما في المباراة الهامة ضد الغريم التقليدي.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعيين حكم المباراة، حيث سيدير اللقاء "سيزار سوتو جرادو"، بينما سيكون "خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز" حكمًا لتقنية الفيديو "VAR". 

يأتي هذا الكشف بالتزامن مع تحضيرات الفريقين لهذا اللقاء المهم، حيث يحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بينما يحتل برشلونة المركز الثاني في الترتيب.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم الاتحاد الإسباني أبطال أوروبا تقارير صحفية النادي الملكي الكلاسيكو

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